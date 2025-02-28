ЗАГС опубликовал самые редкие имена детей в феврале в Ростовской области

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ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области. Актуальные данные за февраль появились на сайте ведомства.Среди женских имен выделяется Юми, значение которого варьируется в зависимости от языка. По буддийской традиции это имя может быть связано с божествами. Также в регионе появились девочки с именами Роза, Аля, Сальма и Юна.Среди мужских имен самым редким стало Дилшод, происходящее из персидского языка. Оно означает «радостное сердце». В феврале в области зарегистрировали детей с такими именами, как Наби, Мухаммедали, Самуэли и Хусейн.Среди популярных женских имен лидируют София (106) и Мария (92), а также Варвара (75), Ева (83) и Анна (86). Среди мужских имен чаще всего встречаются Артем (107), Александр (101), Иван (85) и Марк (81).