ЗАГС назвал самые редкие имена детей в январе в Ростовской области

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ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области. Актуальные данные за январь появились на сайте ведомства.Самым редким женским именем стало Сувайба, что означает «нежная» или «ласковая». В одной из религий этим именем называют детей в честь женщины, служащей Богу. Считается, что девочки с таким именем обладают сильным и уверенным характером.Также в донском регионе проживают девочки с редкими именами Аята, Эделя, Габриэлла и Незрин.Среди мужских имен самым редким стало имя Саак, которое, предположительно, армянское и означает «могущество Солнца». Люди с этим именем обладают эмпатией, чуткостью и оптимистичностью.Кроме того, в регионе зарегистрированы дети с необычными именами Ремзи, Ибадулла, Зейнудин и Владлен.Наиболее популярными именами стали София (702) и Александр (719), которые пользуются спросом уже более полугода. Также девочек называли Мария (600), Ева (586), Варвара (477), Анна (464), а мальчиков – Михаил (678), Артем (626), Матвей (542), Максим (533).