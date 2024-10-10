ЗАГС опубликовал самые редкие имена детей в Ростовской области

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Стали известны самые редкие имена у новорожденных. Список за 2024 год появился на информационно-аналитическом портале ЗАГСа.По данным на 10 октября, чаще всего детей называли: София (561 ребенок), Мария (476), Ева (454), Варвара (376). Александр (574), Михаил (522), Артём (490), Матвей (427) и Максим (420).Кроме популярных имен стали известны самые редкие. Такими стали: Волида, Феруза, Айнат, Дея, Меги. У мальчиков: Лукиан, Ясын, Мирза, Кондрат, Али, Султан.Напомним, за первые пять месяцев 2024 года в донском регионе родилось 13 тысяч детей. Это на 500 мальчиков больше, чем девочек.