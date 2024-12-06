ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области по данным на ноябрь

Фото: ростов.ру

ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области. Актуальные данные на ноябрь появились на сайте ведомства.Среди имен, которые встречаются реже всего, можно выделить Керемет. Это женское имя, которое имеет казахские корни и переводится как «великолепная, удивительная, чудесная».Кроме того, в донском регионе теперь живут девочки с необычными именами: Джессика, Зенфира, Адея и Фея.Среди мужских имен самым редким оказалось имя Сеймур. Оно ассоциируется с мудростью, силой и миролюбием. Людей с таким именем часто описывают как спокойных, рассудительных и тактичных.Также в регионе были зарегистрированы дети с необычными именами: Аббубакр, Иссо, Фатих и Дарислав.В России в ноябре 2024 года необычными именами для девочек стали Симнапа, Исали, Микель, Киммат и Ле Туе Ньи.Среди мальчиков самыми редкими именами были Ронаи, Калеб, Кучутен, Магаммедрасул и Мударрис.