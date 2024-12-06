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ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области по данным на ноябрь

ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области по данным на ноябрь
ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области. Актуальные данные на ноябрь появились на сайте ведомства. 

Среди имен, которые встречаются реже всего, можно выделить Керемет. Это женское имя, которое имеет казахские корни и переводится как «великолепная, удивительная, чудесная».

Кроме того, в донском регионе теперь живут девочки с необычными именами: Джессика, Зенфира, Адея и Фея. 

Среди мужских имен самым редким оказалось имя Сеймур. Оно ассоциируется с мудростью, силой и миролюбием. Людей с таким именем часто описывают как спокойных, рассудительных и тактичных.

Также в регионе были зарегистрированы дети с необычными именами: Аббубакр, Иссо, Фатих и Дарислав. 

В России в ноябре 2024 года необычными именами для девочек стали Симнапа, Исали, Микель, Киммат и Ле Туе Ньи.

Среди мальчиков самыми редкими именами были Ронаи, Калеб, Кучутен, Магаммедрасул и Мударрис. 
Фото: ростов.ру
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