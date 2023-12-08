ЗАГС назвал самые редкие имена, которые дали детям в Ростовской области

Фото: Ростов ру.

В ЗАГСе назвали самые редкие имена, которые давали детям жители Ростовской области. Список опубликовал информационный портал Donday.ru.Если говорить в целом, новоиспеченные родители стали называть своих детей древними именами латинского и греческого происхождения. Так, в 2023 году на свет появились Антип, Агриппина, Ерофей, Лукас, Максимильян, Феодосий, Наум.Среди редких можно выделить имена Мальвина, Бриллианта, Забава, Лиса, Воркотанай, Мерседес, Звенислава и Себастьян. Несколько имен были на космическую тему: Венера, Луна, Космос и Нектарина, что в переводе означает планету Сатурн.Однако большинство родителей выбирали привычные для нашей страны имена: Иван, Дмитрий, Михаил, Анна, София и Мария. Самыми популярными именами для девочек стали Василиса, Милана и Ева. А для мальчиков - Матвей, Тимофей и Марк.