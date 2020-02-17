По имени Луна: в донских ЗАГСах назвали редкие имена детей в начале 2020 года



Фото: www.uib.no



Мода на редкие и необычные имена не проходит. В начале 2020 года в Ростовской области на свет появились Беатрисия, Глория, Лео и Рафаэль. Об этом рассказали в донских ЗАГСах.



По данным учреждений, по-прежнему популярны зарубежные имена. Так, в первые месяцы в Ростовской области зарегистрированы Крис, Платон, Джон и Доминик, пишет DonDay.ru.



Оригинальное совпадение произошло с двумя мальчиками, родившимися практически в одно время. Малышей назвали в честь знаменитых художников эпохи Возрождения - Леонардо и Рафаэль.



Самыми необычными именами среди девочек стали Стефания, Тифания, Иветта, Стелла, Тимилия, Глория и Александрина. Но оригинальней остальных оказались родители из Мясниковского района. Они назвали дочь в честь естественного спутника Земли — Луной.



Набирают популярность среди дончан греческие имена. Так, в январе в Ростовской области зарегистрированы Одиссей и Беатрисия. В Пролетарском районе новорожденного назвали Спартаком, вероятно, в честь знаменитого гладиатора.