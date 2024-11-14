ЗАГС назвал редкие имена детей в Ростовской области за 2024 год

Фото: ростов.ру

Назвали самые редкие имена у новорожденных в Ростовской области. Об этом сообщили на информационно-аналитическом портале ЗАГСа.По информации на 14 ноября, среди девочек самыми редкими именами стали Рукая, Деми, Мохинур и Аза.В Ростовской области также родилась девочка с необычным именем Брилиянта. Существует несколько версий происхождения этого имени. Некоторые считают, что оно означает драгоценный камень и символизирует сильную, уверенную в себе и роскошную личность. Другие предполагают, что имя происходит от греческого слова «βριλλιον», которое переводится как «молния» и ассоциируется со скоростью, яркостью и энергией.Среди мальчиков самыми редкими именами стали Макс, Амиль, Ибадула и Ярмаш.В одной семье родился мальчик, которого назвали Даяр. В тюркском языке слово «дан» означает «дар» или «подарок», а «яр» — «гора». Имя Даяр можно интерпретировать как «дар мира» или «горный дар».Среди девочек самыми популярными именами стали София (622), Мария (535), Ева (509), Варвара (412) и Анна (408).Среди мальчиков популярны имена Александр (634), Михаил (581), Артём (553), Матвей (481) и Максим (470).