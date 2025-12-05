Новости
Жительнице Ростовской области вынесли приговор за смертельное ДТП


В Ростовской области вынесли приговор женщине-водителю, которая превысила скорость и устроила смертельное ДТП.
Авария произошла 24 сентября 2023 года. Марина давно не была за рулем, а тут взяла в аренду машину «Джили». В обеденный перерыв она поехала прокатить до пляжа двух подруг.

Под Волгодонском она разогналась до 60 километров в час, хотя разрешенная скорость на участке — 30. Входя в поворот, она испугалась встречной «Лады» и применила экстренное торможение. Водитель отечественного авто тоже превышал (он ехал со скоростью 45 километров в час), но именно резкая остановка Марины спровоцировала столкновение.

«Лада» слетела в кювет. 42-летний водитель потерял сознание, а пассажир, 46-летний мужчина, вылез из машины и сел на траву рядом. В «Джили» одна из пассажирок травмировала ногу. Марина позвонила в 112, после чего выбралась из помятого авто.

Чуть позже обоих забрали в больницу — водитель вскоре очнулся, а пассажир — наоборот. У мужчины были множественные переломы и внутренние кровотечения. Два дня его пытались спасти, провели операцию, но пострадавший скончался в коме.

На Марину У. возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Она полностью признала свою вину.

Суд и назначил ей два года колонии-поселения. Однако наказание отсрочили до тех пор, пока ее 9-летнему сыну не исполнится 14 лет.
