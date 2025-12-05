Фото: администрация Новочеркасска

Павел Исаков назначен новым главой Новочеркасска. Избрание произошло на шестом очередном заседании городской думы. По результатам конкурса Исаков набрал 63 балла из 65. За его кандидатуру проголосовали 19 депутатов, трое воздержались, против — никто.Павел Исаков – уроженец Ростова‑на‑Дону. Он занимал должность главы администрации Советского и Ленинского районов Ростова-на-Дону. До избрания он занимал пост исполнительного директора в компании «Экотехнологии».Напомним, что пост главы Новочеркасска освободился после задержания Юрия Лысенко. Экс-главу подозреают в получении взятки в особо крупном размере. После этого врио главы был назначен Николай Толмачев. Однако в последний момент он отказался участвовать в конкурсе на должность мэра.