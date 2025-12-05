Труп мужчины обнаружили на территории предприятия после пожара в Шахтах

Фото: ГУ МЧС по РО

В Шахтах Ростовской области после пожара на улице Майской обнаружили труп мужчины. ЧП произошло 4 декабря у дома № 32.По данным ГУ МЧС по региону, загорелась хозяйственная пристройка на территории предприятия. Во время тушения огня спасатели нашли мужчину без признаков жизни. Им оказался 52‑летний бывший работник предприятия.Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В тушении участвовали восемь пожарных и две автоцистерны.Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.Отметим, что на карте по адресу: Майская, 32 значится жилой дом, однако напротив находится небольшое здание, напоминающее стройку.