В Ростовской области спасли супругов, которые потерялись в лесу

Фото: ГКУ РО «ППСС ВВ ТМ».

В Ростовской области спасли супружескую пару, которая потерялась в лесу. Об этом сообщили в ГКУ РО «ППСС ВВ ТМ».Пара из хутора Калининского 3 декабря решила сходить в лес за грибами. Вместе они отправились в лес у хутора Добровского. Через пару часов муж вернулся к машине, но свою жену он там не обнаружил. При этом мобильный женщина оставила в машине.Мужчина испугался за супругу и вызвал спасателей. К счастью, женщину удалось быстро обнаружить. Медпомощь ей не понадобилась.