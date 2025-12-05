Новости
В Ростовской области спасли супругов, которые потерялись в лесу

В Ростовской области спасли супружескую пару, которая потерялась в лесу. Об этом сообщили в ГКУ РО «ППСС ВВ ТМ».

Пара из хутора Калининского 3 декабря решила сходить в лес за грибами. Вместе они отправились в лес у хутора Добровского. Через пару часов муж вернулся к машине, но свою жену он там не обнаружил. При этом мобильный женщина оставила в машине.

Мужчина испугался за супругу и вызвал спасателей. К счастью, женщину удалось быстро обнаружить. Медпомощь ей не понадобилась.
Фото: ГКУ РО «ППСС ВВ ТМ».
