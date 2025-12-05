Фото: Дондей

Ростовский экстремал Евгений Чеботарев жестко упал во время сальто. Рискованный трюк он выложил у себя в социальных сетях 4 декабря.На дороге каскадер выложил гору из шин высотой примерно полтора метра. Конструкцию закрепили с помощью досок, чтобы Чеботарев смог забраться на нее. Каскадер стал на возвышенность, и на него на скорости поехал автомобиль. Когда машина приблизилась к шинам, Евгений прыгнул вверх. В воздухе он попытался сделать сальто назад. Но из-за слабого толчка мужчина начал падать головой вниз. Каскадер постарался смягчить удар о землю с помощью вытянутых вперед рук. По итогу экстремал жестко стукнулся челюстью, упав на живот. Чеботарев не смог сразу встать. Он сел на корточки и согнулся от боли. На тревожный вопрос знакомого о самочувствии, экстремал ответил, что все нормально.В комментариях подписчики забеспокоились, что при таких опасных трюках Евгений может когда-нибудь сильно пострадать.