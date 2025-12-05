Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовский экстремал Евгений Чеботарев жестко упал во время сальто

Ростовский экстремал Евгений Чеботарев жестко упал во время сальто
Ростовский экстремал Евгений Чеботарев жестко упал во время сальто. Рискованный трюк он выложил у себя в социальных сетях 4 декабря.

На дороге каскадер выложил гору из шин высотой примерно полтора метра. Конструкцию закрепили с помощью досок, чтобы Чеботарев смог забраться на нее. Каскадер стал на возвышенность, и на него на скорости поехал автомобиль. Когда машина приблизилась к шинам, Евгений прыгнул вверх. В воздухе он попытался сделать сальто назад. Но из-за слабого толчка мужчина начал падать головой вниз. Каскадер постарался смягчить удар о землю с помощью вытянутых вперед рук. По итогу экстремал жестко стукнулся челюстью, упав на живот. Чеботарев не смог сразу встать. Он сел на корточки и согнулся от боли. На тревожный вопрос знакомого о самочувствии, экстремал ответил, что все нормально.

В комментариях подписчики забеспокоились, что при таких опасных трюках Евгений может когда-нибудь сильно пострадать.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.