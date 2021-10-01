В ростовской ЦГБ разворачивают дополнительные ковидные койки

В ростовской ЦГБ разворачивают дополнительные койки из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Напомним, что ежедневно опасным вирусом заражаются как минимум 500 человек, мест в госпитале не хватает. На сегодняшний день загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях Ростова-на-Дону составляет 94%, в провизорных госпиталях — 94,7%.На сегодняшний день в ЦГБ им. Семашко работает один из самых крупных ковидных госпиталей. Там дополнительно развернут 50 коек. Общее число составит 560 мест.Добавим, что всего с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 141 тысячи человек. Жертвами опасного вируса стали почти семь тысяч человек.