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В ростовской ЦГБ разворачивают дополнительные ковидные койки

В ростовской ЦГБ разворачивают дополнительные ковидные койки
В ростовской ЦГБ разворачивают дополнительные койки из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Напомним, что ежедневно опасным вирусом заражаются как минимум 500 человек, мест в госпитале не хватает. На сегодняшний день загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях Ростова-на-Дону составляет 94%, в провизорных госпиталях — 94,7%.

На сегодняшний день в ЦГБ им. Семашко работает один из самых крупных ковидных госпиталей. Там дополнительно развернут 50 коек. Общее число составит 560 мест.

Добавим, что всего с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 141 тысячи человек. Жертвами опасного вируса стали почти семь тысяч человек.
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