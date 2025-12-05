Фото: Ростов.ру

В Батайске тысячи людей неделями живут без света.Жители Батайска страдают от частых отключений электричества. Они вынуждены пользоваться свечами и мерзнуть в своих домах. Люди жалуются на постоянные перебои с электричеством, которые происходят не только в частных и многоквартирных домах, но и на центральных улицах города.Каждый день батайчане сталкиваются с систематическими отключениями света. Проблема стала настолько серьезной, что свет пропадает даже в центре города. Зимой вечером, чтобы добраться до дома, приходится использовать фонарик.На сайте «Донэнерго» ежедневно публикуют список улиц, где на следующий день не будет света. Это должно помочь горожанам планировать свои дела. Однако на практике все оказывается сложнее. К вечеру список из пяти улиц превращается в список из 50.Последнее масштабное отключение произошло 4 декабря. Из-за аварии и плановых отключений без света остались десятки улиц. Город погрузился во тьму.Некоторые улицы могут оставаться без света неделями. Например, жители улицы Астраханской долгое время жаловались на отсутствие электричества. Они оставляли свои жалобы в социальных сетях, комментариях к постам городской администрации и главы города.«Донэнерго» ежедневно отключает свет в частном секторе, где отопление зависит от энергозависимых котлов. Зимой это особенно тяжело. Люди остаются без тепла и воды, а дом быстро остывает. Власти должны запретить отключать свет в отопительный сезон на целый день.Власти запросили у «Донэнерго» объяснение ситуации. Оказалось, что на улице Астраханской идет реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ. Это полная замена старой линии, которая много лет давала сбои.Люди сидят в холоде и темноте с 9:00 до 17:00 каждый день. Работы планируют закончить к 20 декабря, но это значит, что тепло в дома дадут только под Новый год. О подключении домов к резервному источнику питания никто не подумал.Тысячи людей возвращаются в первобытные времена: холод, темнота и чувство, что их никто не слышит.Интересно, что без света остался и центр города. В парке Ленина тоже нет электричества. В этом районе находятся администрация города и образовательное учреждение, но их сотрудников это, видимо, не смущает.Такая же ситуация была и в парке «Дружба народов» все лето. Люди ходили там в потемках.Батайск задал свои вопросы на прямой линии с губернатором, но Юрий Слюсарь осветил лишь две проблемы: проблемный мост и строительство школы. Вопросы затопления города, электричества, дорог и общественного транспорта остались без ответа.3 декабря на сайте правительства сообщили, что «Россети Юг» и «Донэнерго» планируют инвестировать 21,8 миллиарда рублей в модернизацию донских сетей в течение шести лет. Батайчане надеются, что эти средства дойдут и до их города.