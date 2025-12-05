Египетский футболист «Ростова» восстанавливается после травмы уже больше года

Фото: соцсети

Египетский футболист «Ростова» продолжает восстанавливаться после травмы, полученной более года назад. 4 декабря он поделился в соцсетях видео с процедурой реабилитации, проходящей за границей.Напоминаем, что 14 сентября 2024 года футболист получил травму во время матча. Его унесли с поля на носилках, после чего обследование показало разрыв крестообразной связки колена, что потребовало операции. Хирургическое вмешательство прошло успешно в октябре в Германии. После этого футболист начал восстанавливаться.В начале сезона-2025/26 Эль-Аскалани ещё не был в основном составе, хотя тренировался с остальными. Болельщики ждали его на поле, но этого не случилось.Футболист продолжает восстанавливается. Он сотрудничает с врачами-реабилитологами. Когда игрок вернётся в состав «Ростова», пока точно неясно. Вероятно, это случится во второй части сезона.