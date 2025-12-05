На пороге экологической беды: жители Ростовской области бьют тревогу из-за состояния Павло-Очаковской косы

Фото: Оксана

Жители Ростовской области бьют тревогу из-за состояния Павло-Очаковской косы. По словам местных жителей, побережье завалено пластиковыми бутылками, строительным мусором, шинами и густо заросло камышом, а море периодически выбрасывает на берег мёртвых дельфинов.Местная активистка Оксана рассказала, что уборкой занимаются лишь сами жители и дачники — они собирают пластик в мешки и вывозят его в частные контейнеры своим транспортом.При этом регулярной централизованной уборки и организации вывоза отходов на этом участке не проводится. Выброшенные шины и строительные отходы создают риск возгорания и негативно влияют на качество воздуха.Оксана отмечает, что усилий отдельных энтузиастов недостаточно, поэтому требует от районных и областных властей наладить системную уборку — проводить месячники чистоты, сезонные субботники и обеспечить постоянный вывоз мусора, чтобы сохранить экологию берега и моря.На годовом отчёте заместителя главы Азовского района Оксана задавала вопросы о мерах очистки, но не получила конкретного ответа, хотя был обещан письменный отчёт, который пока не поступил.Местные жители настаивают на вовлечении властей в решение проблемы: регулярных месячниках чистоты и частом вывозе мусора.Волонтёры предлагают организовать вывоз мусора коммунальными службами, установить контейнеры для раздельного сбора отходов и продолжать поддерживать акции активистов по уборке косы.