Стали известны подробности благоустройства сквера на Социалистической в Ростове

Глава Кировского района Наталия Симаченко раскрыла подробности благоустройства будущего сквера на улице Социалистической в Ростове.Напомню, что впервые за современную историю Ростова на месте снесённого здания появится сквер. Это станет новой зоной для прогулок в центре города. В течение месяца ростовчане выбирали концепцию и название будущего сквера. Предлагались как исторические, так и современные идеи. Место для сквера уникально: здесь археологи обнаружили редут Святой Анны крепости Димитрия Ростовского.Горожане хотят видеть больше зелени и растений на улицах, поэтому выбор названия «Кленовый дворик» был закономерным. Большинство проголосовали за это название: его поддержали почти 70% горожан. Теперь проект сквера проходит государственную экспертизу.Согласно концепции в сквере высадят 30 клёнов. Также там появится «Скамеечка кленовая» — элемент малой архитектурной формы, который станет украшением места. Как отметила Наталия Симаченко, планируется три современных детских игровых элемента для самых маленьких посетителей сквера.Сроки полной реализации пока не известны.