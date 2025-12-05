В Ростове на торги почти «даром» выставили служебный автомобиль детской поликлиники

Фото: ГИС торги

В Ростове-на-Дону на аукцион по бросовой цене выставлен автомобиль, ранее принадлежавший детской поликлинике. Объявление о предстоящих торгах было опубликовано на официальном веб-сайте правительства Ростовской области.На продажу выставлен легковой автомобиль "Лада 212140" 2014 года выпуска, ранее находившийся в собственности "Детской городской поликлиники № 17". У автомобиля темно-бордового цвета на одометре более 214 тысяч километров. Начальная цена лота составляет 189 тысяч рублей.Заявки на участие в торгах принимаются до 12 января 2026 года. Результаты аукциона будут объявлены через три дня после завершения периода подачи заявок.