В Ростовской области бывший инспектор ГАИ пойдет под суд за получение взяток

В Ростовской области бывший инспектор ГАИ пойдет под суд за получение взяток. Инцидент случился в период с июня по август 2025 года.

Согласно данным следствия, к фигуранту за помощью обратилась местная жительница. Ей нужно было ускорить регистрацию автомототранспортного средства. Мужчина согласился ей помочь, но за материальное поощрение. Когда заговор привел к желаемому результату, женщина стала и дальше обращаться к обвиняемому за подобной услугой. Общая сумма взятки составила 43 тысячи рублей.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело за получение взятки. Как сообщили в региональном Следственном комитете области, инспектор полностью признал свою вину.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.


Если в суде вину фигуранта докажут, ему грозят штраф в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности до трех лет или лишение свободы на срок до шести лет.
