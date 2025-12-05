- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.

Фото: Дондей

В Ростовской области бывший инспектор ГАИ пойдет под суд за получение взяток. Инцидент случился в период с июня по август 2025 года.Согласно данным следствия, к фигуранту за помощью обратилась местная жительница. Ей нужно было ускорить регистрацию автомототранспортного средства. Мужчина согласился ей помочь, но за материальное поощрение. Когда заговор привел к желаемому результату, женщина стала и дальше обращаться к обвиняемому за подобной услугой. Общая сумма взятки составила 43 тысячи рублей.Против подозреваемого возбудили уголовное дело за получение взятки. Как сообщили в региональном Следственном комитете области, инспектор полностью признал свою вину.Если в суде вину фигуранта докажут, ему грозят штраф в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности до трех лет или лишение свободы на срок до шести лет.