Задержанному главе Кагальницкого района ограничили свободу
Зерноградский районный суд избрал меру пресечения главе Кагальницкого района. Игорю Грибову запретили выходить из дома с 21 до 6 часов до 11 декабря включительно. Заседание состоялось 19 октября.
Также Грибову нельзя общаться с потерпевшими и свидетелями и другими участниками уголовного дела. Исключением станут следователь, защитник, домочадцы и близкие родственники Грибова. Также он не сможет пользоваться средствами связи и отправлять или получать почтово-телеграфические сообщения, использовать Интернет. Исключение - только телефон и то лишь в случае, когда потребуется вызвать бригаду скорой помощи, полицию или другие экстренные службы.
Как сообщал Rostov.ru, Игорь Грибов проходит подозреваемым по делу махинаций в предоставлении квартир для сирот. Ему вменяют статью «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность».
По версии следствия, в 2015 году под его руководством строили квартиры для детей-сирот в поселке Малиновка на улице Юбилейной, 11. Однако, когда их передали новым владельцам, они были совсем не рады - жилье оказалось непригодным для жизни. В квартирах были канализационные люки, из которых распространялись зловонный запах и различные бактерии. При этом из бюджета Ростовской области на строительство было выделено более 7 миллионов рублей.
После жалоб новых жильцов сотрудники региональной прокуратуры провели проверку и выяснили, что жилплощадь не соответствует заявленной проектной документации и техническим характеристикам.
17 октября главу Кагальницкого района задержали. Он провел в изоляторе временного содержания двое суток. А 19 октября ему избрали меру пресечения.