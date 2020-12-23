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Экс-главе администрации Сальска вынесли приговор за превышение должностных полномочий

Экс-главе администрации Сальска вынесли приговор за превышение должностных полномочий
Бывшему главе администрации Сальска вынесли приговор. Геннадий Миргород обвинялся в превышении должностных полномочий. Заседание по делу экс-главы состоялось 14 декабря, однако приговор еще не вступил в законную силу.

Миргороду назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает DonDay.ru.

По версии следствия, бывший глава администрации заключил с коммерческой организацией договор на участок земли сельхозназначения площадью 111 гектаров без проведения торгов. При этом отчисления арендных платежей были сильно занижены - всего 15 тысяч в месяц.

Через десять дней после оглашения приговора экс-главе арестовали и действующего. Евгения Борисенко задержали по обвинению в получении крупной взятки 23 декабря. Спустя сутки чиновника доставили в донскую столицу. Вскоре следователь обратится к суду с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

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