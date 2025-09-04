В Ростове на Большой Садовой прохожие обнаружили на лавочке труп

фото: DonDay

Тело мужчины обнаружили в центре Ростова на скамейке. Инцидент произошел 4 сентября утром на пересечении Соборный/ Большая Садовая.— Труп даже не накрыли, все это видят дети!, — пожаловались в социальных сетях.Люди спокойно проходили мимо умершего мужчины. Тело лежало в неестественной позе, но это не смутило местных жителей.Лишь спустя несколько часов все же приехала скорая помощь, и мужчину накрыли белой тканью. После тело загрузили в машину медицинских работников и отвезли в морг.