Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Большой Садовой прохожие обнаружили на лавочке труп

В Ростове на Большой Садовой прохожие обнаружили на лавочке труп

Тело мужчины обнаружили в центре Ростова на скамейке. Инцидент произошел 4 сентября утром на пересечении Соборный/ Большая Садовая.

— Труп даже не накрыли, все это видят дети!, — пожаловались в социальных сетях.

Люди спокойно проходили мимо умершего мужчины. Тело лежало в неестественной позе, но это не смутило местных жителей.

Лишь спустя несколько часов все же приехала скорая помощь, и мужчину накрыли белой тканью. После тело загрузили в машину медицинских работников и отвезли в морг.
фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.