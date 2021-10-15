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Главу Кагальницкого района Ростовской области задержали правоохранители

Главу Кагальницкого района Ростовской области задержали правоохранители

Главу Кагальницкого района Ростовской области задержали правоохранители. Игоря Грибова доставили в отдел полиции 17 октября. Ему вменяют часть 2 статьи 286 «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность».

По версии следствия, в 2015 году под руководством главы администрации строились квартиры для детей-сирот в поселке Малиновка на Юбилейной, 11. Однако, когда их передали новым владельцам, они были совсем не рады, ведь жилье оказалось просто непригодно для жизни. В квартирах были канализационные люки, из которых распространялись зловонный запах и различные бактерии. При этом из бюджета Ростовской области на строительство было выделено более семи миллионов рублей.

После жалоб новых жильцов сотрудники региональной прокуратуры провели проверку и выяснили, что жилплощадь не соответствует заявленной проектной документации и техническим характеристикам. Теперь в махинациях подозревают Грибова.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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