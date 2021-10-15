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Глава Кагальницкого района пробудет всю ночь в изоляторе временного содержания

Глава Кагальницкого района пробудет всю ночь в изоляторе временного содержания

Глава Кагальницкого района Ростовской области проведет всю ночь в изоляторе временного содержания.Игоря Грибова задержали 17 октября по подозрению в преступлении по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность».

По версии следствия, в 2015 году под руководством чиновника проходило строительство квартир для детей-сирот в поселке Малиновка на улице Юбилейной, 11. Вот только после того, как новоселы въехали в новые жилища ужаснулись его состоянием.Власти передали сиротам квартиры с канализационными люками, однако на все это было выделено семь миллионов рублей. После жалоб жильцов началась серия проверок, которые привели к Грибову.

Как сообщает портал Donday.ru со ссылкой на собственный источник, принято решение о задержании чиновника на 48 часов. Если все обстоятельства дела так и не выяснятся, то его могут задержать еще на 24 часа.
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