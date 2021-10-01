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На Дону за сутки коронавирусом заболели жители всех муниципалитетов

На Дону за сутки коронавирусом заболели жители всех муниципалитетов
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 517 человек из 55 городов и районов. По данным на 4 октября, наибольшее число инфицированных составили жители донской столицы (189 человек). На втором месте по количеству зараженных оказались Шахты (14 человек), а на третьем - Каменск-Шахтинский (13 человек).

В Новочеркасске диагноз подтвердился у 12 человек, в Таганроге - у 11. По 10 пациентов с COVID-19 появились на территории Азова, Волгодонска, Новошахтинска и Батайска. Положительные тесты на коронавирус получили девять жителей Донецка и по восемь - Зверево и Гуково.

В числе новых инфицированных оказались по семь человек, проживающих в Багаевском, Сальском, Неклиновском и Азовском районах. По шесть заболевших выявили в Зимовниковском, Каменском, Веселовском, Аксайском, Каменском, Мясниковском, Октябрьском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Волгодонском, Морозовском и Орловском районах. Аналогичная ситуация - в Кагальницком, Миллеровском, Песчанокопском, Цимлянском, Константиновском и Обливском.

По пять человек заболели в Зерноградском, Матвеево-Курганском, Пролетарском, Боковском, Тацинском, Верхнедонском и Милютинском районах. Столько же пациентов с коронавирусом появилось в Тарасовском, Семикаракорском и Мартыновском районах. В Кашарском, Целинском и Егорлыкском вирус подхватили по четыре человека.

На территории Усть-Донецкого и Родионово-Несветайского районов медики выявили по три случая инфицирования. В Куйбышевском, Советском и Заветинском - по два. Меньше всего зараженных оказалось в Дубовском, Ремонтненском и Белокалитвинском районах. Там заболели по одному человеку.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 140 650 человек. Из них 6 923 не смогли побороть вирус. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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