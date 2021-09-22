За сутки COVID-19 заболели жители всех муниципалитетов Ростовской области

В Ростовской области увеличилось количество инфицированных коронавирусом. За сутки с 23 по 24 сентября медики выявили 478 случаев заражения COVID-19. Новыми заболевшими стали жители всех 55 городов и районов региона. Большинство из них (187 человек) — ростовчане. На втором месте остались Таганрог, Сальский и Красносулинский районы. Там заболели по девять человек. Столько же новых пациентов с коронавирусом появились в Азове и Батайске.На территории Азовского, Семикаракорского, Неклиновского, Аксайского, Миллеровского районов и Шахт заразились по восемь жителей. В Мясниковском, Багаевском, Волгодонском районах, а также Волгодонске и Новочеркасске — по семь.Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по шесть человек, проживающих в Каменском, Морозовском, Цимлянском, Боковском, Зимовниковском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском и Орловском районах. Аналогичная ситуация - в Константиновском, Верхнедонском и городах Новошахтинске и Гуково.Борьбу с опасной инфекцией начали по пять человек в Обливском, Шолоховском, Усть-Донецком, Зерноградском, Веселовском, Чертковском районах, Зверево и Донецке. В Заветинском, Пролетарском, Октябрьском, Кагальницком, Мартыновском и городе Каменске-Шахтинском — по четыре.Вирус обнаружили у жителей региона в Милютинском, Белокалитвинском, Тарасовском, Песчанокопском и Тацинском районах. Там положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три человека. В числе новых инфицированных также по два человека из Дубовского, Советского, Целинского, Ремонтненского и Кашарского районов. В Куйбышевском и Родионово-Несветайском — по одному.Общее число инфицированных с начала пандемии составило 135 713 жителей Ростовской области. Из них 6 642 не смогли побороть опасный вирус. По информации правительства региона, за минувшие сутки скончались еще 26 пациентов ковидных госпиталей. Все они страдали различными хроническими заболеваниями.