За сутки в Ростовской области составили 268 протоколов за нарушение режима ограничений

Жителям Ростовской области продолжают выписывать штрафы за нарушение режима ограничений. За сутки протоколы были составлены в отношении 268 человек. Общее количество — 24 473. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.Ограничительные меры в регионе были введены в связи с разгаром пандемии COVID-19. Более чем через два месяца ряд запретов был снят, однако на Дону продолжают действовать «масочный» режим и требование соблюдать дистанцию между людьми. Те, кто нарушает эти требования, получают штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей.Протоколы составляют также в отношении людей с подтверждённым коронавирусом и подозрением на него, которые нарушили карантин и вышли из дома. Они заплатят от 15 до 40 тысяч рублей. Если же по их вине кто-то заболеет или умрёт, это повлечёт уже уголовную ответственность.