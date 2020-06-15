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За сутки в Ростовской области составили 268 протоколов за нарушение режима ограничений

За сутки в Ростовской области составили 268 протоколов за нарушение режима ограничений
Жителям Ростовской области продолжают выписывать штрафы за нарушение режима ограничений. За сутки протоколы были составлены в отношении 268 человек. Общее количество — 24 473. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Ограничительные меры в регионе были введены в связи с разгаром пандемии COVID-19. Более чем через два месяца ряд запретов был снят, однако на Дону продолжают действовать «масочный» режим и требование соблюдать дистанцию между людьми. Те, кто нарушает эти требования, получают штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Протоколы составляют также в отношении людей с подтверждённым коронавирусом и подозрением на него, которые нарушили карантин и вышли из дома. Они заплатят от 15 до 40 тысяч рублей. Если же по их вине кто-то заболеет или умрёт, это повлечёт уже уголовную ответственность.

Теги: коронавирус в Ростове штраф за нарушение самоизоляции

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