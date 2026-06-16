Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Водителей Ростовской области предупредили об опасности ДТП из-за дождя 16 июня

Водителей Ростовской области предупредили об опасности ДТП из-за дождя 16 июня
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дождя повысился риск аварий. Об этом сообщили в «Автодоре».

По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается днем и вечером 16 июня. Местами в донском регионе пройдет дождь. Также осадки прогнозируют на участках трассы в Московской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае.

Водителям рекомендуют на мокрой дороге не делать резких маневров, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Также автомобилистам стоит следить за сообщениями на информационных табло.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика