Водителей Ростовской области предупредили об опасности ДТП из-за дождя 16 июня

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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дождя повысился риск аварий. Об этом сообщили в «Автодоре».По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается днем и вечером 16 июня. Местами в донском регионе пройдет дождь. Также осадки прогнозируют на участках трассы в Московской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае.Водителям рекомендуют на мокрой дороге не делать резких маневров, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Также автомобилистам стоит следить за сообщениями на информационных табло.