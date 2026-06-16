В Ростове на улице Донской рабочий «косил» асфальт

Фото: Дондей

В историческом центре Ростова рабочий «косил» голый асфальт. Ранним утром 16 июня жители улицы Донской проснулись от неожиданного «будильника» — вместо птичьего пения их разбудил неумолимый гул триммеров. Выглянув в окно, жильцы увидели, как рабочий усердно «косит» голый асфальт.- Травы нет от слова совсем — лишь пара робких ростков у бордюров, явно стесняющихся такого повышенного внимания. Это не покос, а какой‑то сюрреалистический перформанс! — с иронией рассказывает жительница дома № 10 по улице Донской.Пока в Левенцовке и Суворовском заросли амброзии уверенно перерастают в локальную экологическую катастрофу, в центре косят траву, которой нет.