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В Ростове на улице Донской рабочий «косил» асфальт

В Ростове на улице Донской рабочий «косил» асфальт
В историческом центре Ростова рабочий «косил» голый асфальт. Ранним утром 16 июня жители улицы Донской проснулись от неожиданного «будильника» — вместо птичьего пения их разбудил неумолимый гул триммеров. Выглянув в окно, жильцы увидели, как рабочий усердно «косит» голый асфальт.

- Травы нет от слова совсем — лишь пара робких ростков у бордюров, явно стесняющихся такого повышенного внимания. Это не покос, а какой‑то сюрреалистический перформанс! — с иронией рассказывает жительница дома № 10 по улице Донской.

Пока в Левенцовке и Суворовском заросли амброзии уверенно перерастают в локальную экологическую катастрофу, в центре косят траву, которой нет.
Фото: Дондей
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