Мохаммад Мохеби стал первым футболистом в истории «Ростова», забившим на чемпионате мира

Фото: ФК «Ростов»

Нападающий Мохаммад Мохеби стал первым футболистом в истории «Ростова», забившим мяч на чемпионате мира.Футболист поразил ворота Новой Зеландии в составе сборной Ирана на мундиале, проходящем в США, Канаде и Мексике.Игрок желто-синих переправил мяч в сетку ударом головой после подачи на 64-й минуте. Таким образом, 26-летний Мохаммад Мохеби стал первым игроком в истории «Ростова», который сумел забить на чемпионате мира.Контракт между «Ростовом» и Мохаммадом Мохеби истекает в конце июня 2026 года.