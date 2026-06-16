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Мохаммад Мохеби стал первым футболистом в истории «Ростова», забившим на чемпионате мира

Мохаммад Мохеби стал первым футболистом в истории «Ростова», забившим на чемпионате мира

Нападающий Мохаммад Мохеби стал первым футболистом в истории «Ростова», забившим мяч на чемпионате мира.

Футболист поразил ворота Новой Зеландии в составе сборной Ирана на мундиале, проходящем в США, Канаде и Мексике.

Игрок желто-синих переправил мяч в сетку ударом головой после подачи на 64-й минуте. Таким образом, 26-летний Мохаммад Мохеби стал первым игроком в истории «Ростова», который сумел забить на чемпионате мира.

Контракт между «Ростовом» и Мохаммадом Мохеби истекает в конце июня 2026 года.
Фото: ФК «Ростов»
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