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Мужчины 59-и и 66-и лет пострадали в аварии в Неклиновском районе

Мужчины 59-и и 66-и лет пострадали в аварии в Неклиновском районе

Двое мужчин 59-и и 66-и лет получили травмы после столкновения автомобилей в Неклиновском районе Ростовской области. ДТП случилось вечером 15 июня.

По предварительным данным, 9-летний водитель «Черри Амулет» пытался свернуть налево, не предоставив не предоставив преимущество автомобилю «Тенет Т4 Л», который ехал по главной дороге.

В результате ДТП различные травмы получили водитель «Черри Амулет» и его 66-летний пассажир, сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.
Фото: Госавтоинспекция РО
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