Мужчины 59-и и 66-и лет пострадали в аварии в Неклиновском районе
Двое мужчин 59-и и 66-и лет получили травмы после столкновения автомобилей в Неклиновском районе Ростовской области. ДТП случилось вечером 15 июня.
По предварительным данным, 9-летний водитель «Черри Амулет» пытался свернуть налево, не предоставив не предоставив преимущество автомобилю «Тенет Т4 Л», который ехал по главной дороге.
В результате ДТП различные травмы получили водитель «Черри Амулет» и его 66-летний пассажир, сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.