В Ростовской области аграрии заявили о нехватке топлива в преддверии уборки урожая

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Работники сельскохозяйственной отрасли Ростовской области пожаловались на нехватку топлива. Ситуация обострилась во второй половине мая, сообщила региональный министр сельского хозяйства Анна Касьяненко.В преддверии уборочной кампании аграрии массово обращаются к властям с вопросами о доступности топлива. Опасаясь срыва сельхозработ, фермеры и руководители агропредприятий подчёркивают, что бесперебойное обеспечение горючим — критически важный фактор для своевременного сбора урожая.Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством энергетики Ростовской области оперативно включились в решение проблемы. Ведомства прорабатывают механизм резервирования топлива специально для нужд донских аграриев на период уборочной кампании, налаживают взаимодействие с нефтеперерабатывающими предприятиями и крупными поставщиками горючего, а также ведут мониторинг цен на топливо, чтобы не допустить их резкого роста в пиковый сезон.При этом региональные власти подчёркивают, что критической ситуации нет. Как пояснил заместитель губернатора по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин, запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно, а крупные сети АЗС работают в штатном режиме.Эксперты отмечают, что повышенный спрос в преддверии посевной и уборочной кампаний традиционно создаёт дополнительную нагрузку на топливную инфраструктуру.