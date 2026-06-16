Над четырьмя районами и одним городом Ростовской области сбили дроны ночью 16 июня
Минувшей ночью в Ростовской области активно работала противовоздушная оборона. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении трех с половиной десятков беспилотников.
Дроны сбивали в четырех муниципалитетах: Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах и городе Каменске-Шахтинском.
Жителей предупреждают, что угроза сохраняется.
Также Светлана Камбулова сделала заявление об опасности для Таганрога.
Информации о пострадавших или разрушениях на земле сейчас нет.
Все обстоятельства уточняются компетентными органами.