Число выписанных штрафов за нарушение режима ограничений на Дону приблизилось к 24 тысячам

В Ростовской области, несмотря на то, что ряд ограничений был снят, находятся те, кто нарушает действующие меры. За последние сутки сотрудники полиции составили 248 протоколов. В общей сложности на территории Дона выписали уже 23 965 штрафов. Об этом 15 июня сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.Каждый день штрафы получают в среднем от двухсот от пятисот дончан. К ответственности привлекают тех, кто, имея подтверждённый диагноз «коронавирус» или подозрение на него, нарушили карантин. В этом случае нарушителю придётся заплатить от 15 до 40 тысяч рублей. Также протоколы составляют в отношении тех, кто не носит маски в общественных местах и не соблюдает дистанцию. Штраф — от 1 до 30 тысяч рулей.