В Ростовской области выписали более 23 тысяч штрафов за нарушение режима ограничений

Фото: Алексей Бойко

Каждый день несколько сотен жителей Ростовской области получают штрафы за нарушение режима ограничений, действующего из-за пандемии коронавируса. Так, за последние сутки полицейские составили 419 протоколов. Общее количество, по данным на 12 июня, насчитывает 23 013. Соответствующие данные предоставили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой инфекции.Штрафы выписывают за нарушение двух статей административного кодекса: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Первую применяют в отношении граждан с подтверждённым COVID-19 или с подозрением на него, нарушивших карантин (штраф – от 15 до 40 тысяч рублей). Вторую – в отношении всех граждан, нарушающих требования властей при действии режима повышенной готовности (штраф – от 1 до 30 тысяч рублей).