В Первомайском районе Ростова экскаватор опрокинулся на бок
В Первомайском районе Ростова экскаватор завалился на бок. Кадрами утром 16 июня поделился подписчик редакции DonDay.
Необычный случай заметили водители в районе дома № 260 на проспекте Шолохова. Предположительно, спецмашина выполняла работы у обочины и в какой-то момент начала терять равновесие.
В итоге экскаватор опрокинулся на бок.
На фото видно, что одна из гусениц оказалась приподнята над землей. Противоположная часть машины легла на грунт.