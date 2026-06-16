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В Первомайском районе Ростова экскаватор опрокинулся на бок

В Первомайском районе Ростова экскаватор опрокинулся на бок
В Первомайском районе Ростова экскаватор завалился на бок. Кадрами утром 16 июня поделился подписчик редакции DonDay.

Необычный случай заметили водители в районе дома № 260 на проспекте Шолохова. Предположительно, спецмашина выполняла работы у обочины и в какой-то момент начала терять равновесие.

В итоге экскаватор опрокинулся на бок.

На фото видно, что одна из гусениц оказалась приподнята над землей. Противоположная часть машины легла на грунт.
Фото: Дондей
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