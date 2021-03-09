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Коронавирус поборол еще 341 житель Ростовской области

Коронавирус поборол еще 341 житель Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии выздоровели 66 819 человек, что составляет 88% всех случаев инфицирования. За сутки с 10 по 11 марта число людей, поборовших вирус, пополнил 341 человек.

За прошедшие 24 часа COVID-19 подхватили 249 дончан, а всего с начала пандемии заболели 75 977 человек. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме и сопровождается симптомами ОРВИ. Однако у людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров она может дать осложнения. В таких случаях лечение проходит стационарно. В настоящее время с вирусом борются 1 625 жителей региона. Из них 153 получают искусственную вентиляцию легких.

К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки не стало 18 человек: девяти женщин в возрасте от 53 до 84 лет и девяти мужчин от 67 до 85 лет. По информации правительства области, всего за период пандемии скончались 3 260 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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