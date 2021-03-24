За сутки в Ростовской области COVID-19 обнаружили у 242 человек

В Ростовской области впервые за неделю увеличилось ежедневное число инфицированных COVID-19. За сутки с 25 по 26 марта вирус подхватили 242 человека. Всего с начала пандемии специалисты зафиксировали 79 628 случаев заражения коронавирусом.В основном вирус протекает в легкой форме, с симптомами ОРВИ. Однако для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями он особенно опасен осложнениями. Зачастую пациенты не могут самостоятельно дышать. Чтобы обеспечить кислородом, врачи подключают их к аппаратам искусственной вентиляции легких.К сожалению, медикам не удается спасти всех тяжелобольных. Инфекция забрала жизни 3 484 жителей региона, из которых 20 скончались за минувшие сутки. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.