В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 остался на отметке 0,92

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. По состоянию на 18 марта он равен 0,92.В регионе постепенно улучшается ситуация по COVID-19. За минувшие 24 часа медики зафиксировали 240 случаев заболевания. Это наименьшее число зараженных за последние несколько месяцев. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 77 706 жителей Ростовской области. У большинства болезнь протекает в легкой форме - с симптомами ОРВИ. Однако у пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями могут возникнуть осложнения. В таких случаях пациентов не только помещают в стационары для лечения, но и поддерживают их жизни с помощью аппаратов ИВЛ.За минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек. Это 15 женщин в возрасте от 60 до 90 лет и 13 мужчин от 63 до 88 лет. Как сообщили в региональном правительстве, общее количество умерших достигло 3 357 дончан.