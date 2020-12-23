За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились более 400 человек

С начала пандемии в Ростовской области с коронавирусом справились 39 634 человека. Из них 441 медики вылечили за сутки с 23 по 24 декабря.Растет и число зараженных. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 383 человек, а общее количество достигло 48 930 дончан. Большинство из них - ростовчане в возрасте старше 46 лет.В стационарах получают лечение 2 816 человек, среди которых 257 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Увеличилось и число дончан с подозрениями на коронавирус. К ним относятся люди с явными симптомами болезни либо те, у которых хотя бы один из трех тестов на COVID-19 дал положительный результат. По информации регионального правительства, под наблюдением врачей находятся 32 644 человека. За весь период пандемии медицинским наблюдением были охвачены 136,07 тысячи жителей Ростовской области, из которых у 103,43 тысячи подозрения не подтвердились.