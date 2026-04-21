Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовская модель Полина Диброва озвучила стоимость членства в её клубе рублёвских жён. Об этом она рассказала во время празднования дня рождения клуба.

Клуб Полины Дибровой отметил своё восьмилетие 16 апреля. В честь этого события модель организовала большую вечеринку. Среди гостей были участницы клуба, её возлюбленный Роман Товстик, близкие друзья и журналисты.

В ходе мероприятия Полина сообщила, что стоимость резидентства в её клубе составляет 169 тысяч рублей в год. При этом она не раскрыла информацию о доходах, которые клуб приносит ей. Многодетная мама отметила, что способна обеспечивать себя самостоятельно.

– Я не считаю денег. Сколько планов, любви и счастья приносит? Скажу – огромное количество. Как цифра восемь – бесконечность, – отметила ростовская модель.

После развода с телеведущим Дмитрием Дибровым Полина оставила его фамилию. Ростовский журналист также разрешил экс-супруге использовать её для бизнеса и развития клуба. Помимо этого, он выразил готовность принять её обратно, если она решит вернуться. Ради этого он готов даже сопровождать её в путешествиях, от которых раньше отказывался.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика