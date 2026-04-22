В Ростове 15-летний подросток попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

В Ростове 15-летний подросток попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 21 апреля произошёл инцидент в районе дома № 64 на Ворошиловском проспекте.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал по проезжей части. В это время ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Водитель не смог вовремя затормозить и сбил подростка.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы.
Фото: Госавтоинспекция РО
