В Ростове 15-летний подросток попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Вечером 21 апреля произошёл инцидент в районе дома № 64 на Ворошиловском проспекте.По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал по проезжей части. В это время ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Водитель не смог вовремя затормозить и сбил подростка.В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы.