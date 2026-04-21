Ростовское УФАС признало незаконными тендеры на ремонт Нансена и Космонавтов

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области признало незаконными два тендера на ремонт дорог в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.Речь идет о ремонте проспекта Космонавтов (197,1 млн рублей) и улицы Нансена (58,1 млн рублей). На участие в конкурсе заявку подала компания «РСУ». Однако ее заявку отклонили. Причиной стало то, что в качестве подтверждения опыта работы был представлен госконтракт со статусом «исполнение», а не «исполнен».Этот контракт на строительство дороги в Каменском районе на сумму 207 млн рублей является крупнейшим для «РСУ». Компания заявила, что все необходимые документы были предоставлены, а некорректный статус контракта возник по вине заказчика – администрации Каменского района.УФАС согласилось с доводами «РСУ», отметив, что заказчик не обновил статус контракта, и это не может быть основанием для отклонения заявки.Кроме того, в ходе проверки конкурса на ремонт проспекта Космонавтов, антимонопольное ведомство выявило еще одно нарушение: заказчик ограничил максимально учитываемый опыт участников суммой в 100 млн рублей, в то время как сам контракт оценивался почти в 200 млн рублей. УФАС посчитало, что это «нивелировало цель конкурса» по выбору наиболее подходящего подрядчика.По итогам рассмотрения обеих жалоб «РСУ» были признаны обоснованными. Ростовским властям предписано отменить протоколы конкурсов и заново открыть прием заявок.