От коронавируса вылечились 32 399 жителей Ростовской области

В Ростовской области число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось до 32 399 человек. Об этом 30 ноября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки с COVID-19 справились 308 человек, а общее количество переболевших дончан достигло 32 399. В стационарах находятся 2 130 человек с диагнозом «коронавирус». Из них 161 не может самостоятельно дышать, поэтому эти люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Новая инфекция при этом не сдает позиций: за последние 24 часа медики выявили 334 случая заражения, а общее число превысило 40 тысяч человек (40 007).Также растет и количество дончан с подозрениями на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 25 149 человек. Как правило, к ним относятся люди с явными симптомами COVID-19 или те, результат теста на вирус которых оказался положительным. Наблюдением врачей охвачены 122,05 тысячи жителей Ростовской области, из которых у 96,9 тысячи подозрения не подтвердились.