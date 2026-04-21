За 95 миллионов рублей в Ростове-на-Дону продают крупный мясокомбинат

На популярной онлайн-платформе объявлений в апреле появилось сообщение о продаже крупного мясоперерабатывающего предприятия в Ростове-на-Дону. Стартовая цена готового бизнеса, расположенного на улице Вавилова, составляет 95 миллионов рублей.Общая площадь производственного комплекса превышает 2200 квадратных метров, расположенных на земельном участке площадью 31,7 сотки, находящемся в собственности. Комплекс включает в себя несколько производственных помещений (1-2 этажа) общей площадью около 2100 квадратных метров, нежилое помещение, контрольно-пропускной пункт и офисные помещения на 300 квадратных метров.Предприятие полностью оборудовано для осуществления полного цикла переработки мяса. К услугам нового владельца – современные холодильные и морозильные камеры, контейнеры-рефрижераторы и импортное оборудование для производства колбасных изделий.В числе ключевых преимуществ объекта – наличие центральных коммуникаций (газ, вода, канализация), собственной электроподстанции, насосной станции и резервной электростанции, что гарантирует бесперебойную работу. Также отмечается возможность увеличения производственных мощностей.Просмотр объекта осуществляется по предварительной договоренности. Продавцы готовы предоставить полный пакет документов и финансовую информацию потенциальному покупателю.