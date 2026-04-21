Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

У ребенка погибшей при родах девушки обнаружили двухстороннюю пневмонию

Ребенок умершей после родов 27-летней Анны Маловой больше двух недель находится в больнице. О состоянии малышки сообщила Donday.ru близкая подруга погибшей роженицы Юлия Братусина.

Новость о гибели молодой мамы из Новочеркасска шокировала всю Ростовскую область. Вечером 7 апреля девушка скончалась после родов в региональном перинатальном центре. Анну доставили в роддом Новочеркасска 5 апреля со схватками. Чтобы снизить боли ей вкололи эпидуральную анестезию, но укол не помог. Тогда процедуру провели еще три раза. Тогда девушке совсем поплохело и она впала в кому.

Ее перевели в Перинатальный центр Ростова. Несмотря на попытки врачей стабилизировать состояние Анны, она скончалась. К счастью, ребенка спасли путем кесарево-сечения.

Спустя две недели малышка все еще находится на сохранении в больнице. По словам Юлии, у нее диагностировали двухстороннюю пневмонию. Отец малышки посещает дочь каждый день.

Пока о выписке малышки говорить рано. Напомним, что у погибшей Анны Маловой в больнице тоже была диагностирована пневмония.
Фото: СоцСети
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика