У ребенка погибшей при родах девушки обнаружили двухстороннюю пневмонию

Ребенок умершей после родов 27-летней Анны Маловой больше двух недель находится в больнице. О состоянии малышки сообщила Donday.ru близкая подруга погибшей роженицы Юлия Братусина.Новость о гибели молодой мамы из Новочеркасска шокировала всю Ростовскую область. Вечером 7 апреля девушка скончалась после родов в региональном перинатальном центре. Анну доставили в роддом Новочеркасска 5 апреля со схватками. Чтобы снизить боли ей вкололи эпидуральную анестезию, но укол не помог. Тогда процедуру провели еще три раза. Тогда девушке совсем поплохело и она впала в кому.Ее перевели в Перинатальный центр Ростова. Несмотря на попытки врачей стабилизировать состояние Анны, она скончалась. К счастью, ребенка спасли путем кесарево-сечения.Спустя две недели малышка все еще находится на сохранении в больнице. По словам Юлии, у нее диагностировали двухстороннюю пневмонию. Отец малышки посещает дочь каждый день.Пока о выписке малышки говорить рано. Напомним, что у погибшей Анны Маловой в больнице тоже была диагностирована пневмония.