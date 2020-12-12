За сутки с коронавирусом справились 239 жителей Ростовской области

В Ростовской области медики вылечили от коронавируса еще 239 человек. По состоянию на 14 декабря, с инфекцией справились 36 127 человек.В стационарах находятся 2 576 дончан, среди которых 234 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ. Как правило, большинство людей, нуждающихся в искусственной вентиляции легких - старше 60 лет. Именно у этой возрастной категории болезнь протекает тяжело. Это обусловлено пониженным иммунитетом и хроническими болезнями. Среди них заболевания дыхательной системы, почек, сердца, эндокринной системе и сосудов.За последние 24 часа число инфицированных жителей Ростовской области увеличилось на 384 человека и нарастающим итогом достигло 45 072.Увеличилось и количество дончан с подозрениями на коронавирус. По информации правительства области, под наблюдением врачей находятся 29 222 человек. С начала пандемии медицинское наблюдение охватило 129,67 тысяч человек. Из них у 100,45 тысяч подозрения не подтвердились.