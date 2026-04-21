«Бессмертный полк» в Ростовской области пройдет без традиционного шествия

Шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области в День Победы не состоится. Об этом Donday рассказал координатор всероссийской акции в регионе Андрей Кудряков.Решение принято из соображений безопасности. При этом жители региона примут участие в акции через другие форматы. Так, с 1 мая в городах Ростовской области запланированы автопробеги по знаковым местам ВОВ.По словам Кудрякова, «Бессмертный полк» пройдет в учреждениях образования, на предприятиях, а также в храмах. Ко Дню Победу в области изображениями фронтовиков украсят муниципальный и служебный транспорт. Кроме того, фото героев "оживят" в интернете с помощью ИИ.