После отмены велопарада в Ростове слоты на Забег.РФ остаются в продаже

- Мы тренируемся, чтобы стать сильнее. Отменят одно - состоится другое. Не падаем духом, - сказал один из жителей.

- Я думаю, надо меньше додумывать. Тренируемся, чтобы бежать быстрее, дольше и легче, - поделился еще один ростовчанин.

Фото: Правительство Ростовской области

В 2026 году в Ростове отменили велопарад. Он должен был пройти 18 мая. Причиной стали участившиеся угрозы беспилотной и ракетной опасности.После этого у горожан возникли вопросы о судьбе другого массового события. Речь идет о всероссийском марафоне Забег.РФ. В этом году он назначен на 23 мая. Участники пробегут по центру Ростова дистанции от одного до 21 километра.Сейчас регистрация на старт продолжается. Слоты все еще можно купить. Стоимость участия составляет от двух до пяти тысяч рублей. На официальном сайте идет обратный отсчет до дня забега. До старта остается чуть больше месяца.Организаторы пока не сообщали об отмене марафона. В социальных сетях проекта указано, что билет можно вернуть не позднее чем за пять дней до мероприятия.По словам бегунов, открытая регистрация дает надежду, что забег все же состоится. Спортсмены продолжают готовиться к старту.