В Ростовской области волонтеры спасают котенка с тяжелыми травмами
В Ростовской области волонтеры пытаются выходить котенка с переломом таза и сломанной челюстью. О его состоянии 18 апреля рассказала руководитель центра реабилитации бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк.
Как сообщили в редакции DonDay, котенка выбросили на окраине одного из населенных пунктов. Малыш смог дойти до людей. Но по дороге его сбила машина. После этого у него диагностировали перелом таза. Из-за травмы котенок передвигался только на передних лапах. Челюсть у него тоже оказалась сломана.
Пострадавшее животное заметила местная жительница. Девушка решила помочь. Она обратилась к волонтерам.
По словам зоозащитницы, котенок очень ласковый. Она считает, что он заслуживает нормальной и счастливой жизни в семье.