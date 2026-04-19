В Ростовской области волонтеры спасают котенка с тяжелыми травмами

- Он практически высушен, сильнейшее обезвоживание и истощение. Ждем результатов операции, потом - стационар и капельницы. И я прямо мечтаю, чтобы нашлись добрые люди, кто захочет Васеньку взять в семью, - сказала Ольга Мосиюк.

В Ростовской области волонтеры пытаются выходить котенка с переломом таза и сломанной челюстью. О его состоянии 18 апреля рассказала руководитель центра реабилитации бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк.Как сообщили в редакции DonDay, котенка выбросили на окраине одного из населенных пунктов. Малыш смог дойти до людей. Но по дороге его сбила машина. После этого у него диагностировали перелом таза. Из-за травмы котенок передвигался только на передних лапах. Челюсть у него тоже оказалась сломана.Пострадавшее животное заметила местная жительница. Девушка решила помочь. Она обратилась к волонтерам.По словам зоозащитницы, котенок очень ласковый. Она считает, что он заслуживает нормальной и счастливой жизни в семье.